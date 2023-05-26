В Приамурье предложили создать российско-китайский инвестфонд при международной ТОР

По словам зампредседателя правительства региона Павла Пузанова, фонд может быть создан с помощью частного капитала

ТАСС, 26 мая. Власти Приамурья предложили создать российско-китайский инвестфонд в дополнение к механизму международной территории опережающего развития (ТОР). Об этом сообщил в пятницу заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов в ходе выездной сессии российско-китайского экономического форума "Амурэкспо-2023".

"Здесь с учетом такой большой инициативы, наверное, нам целесообразно думать о финансовых институтах и в дополнение к режиму международной ТОР стоит подумать над созданием такого эффективного российско-китайского инвестфонда. Он может быть создан с помощью частного капитала, - я знаю, что многие китайские коллеги имеют такие намерения, в том числе частные большие фонды, - либо вхождение в том числе и капитала суверенного двух государств именно для цели гарантирования реализации таких больших крупных проектов в режиме международной ТОР", - сказал Пузанов.

Он также озвучил предложения по процедурам контроля на государственной границе. Среди них внедрение на отдельных территориях пилотных режимов с механизмом повышения эффективности функционирования через синхронизацию времени процедур оформления в пунктах пропуска, а также цифровизация процессов оформления лиц, транспортных средств и грузов. Было предложено рассмотреть возможность организации совместного контроля в пунктах пропуска, где пункт мог бы выступать единым комплексом по аналогии с комплексом на китайско-гонконгской границе.

"Как вы сказали, резидентом ТОР может быть налажен выпуск только высокотехнологичной продукции по определенному правительством РФ перечню видов деятельности. В каждом приграничном субъекте, так же как и в наших дальневосточных субъектах, сейчас сложилась своя отраслевая специфика. Я думаю, что наши субъекты Дальнего Востока, которые имеют прямой выход к морю, тоже заинтересованы в таких режимах. Может быть, нам подумать, чтобы этот инструмент, именно закрепление видов деятельности, был более гибкий и мог с обоснованием региона "довключаться", как мы в принципе с вами начинали с ТОР", - добавил он. При наделении управляющей компании в международной ТОР зампред правительства региона выделил важность полномочий компании выступать "неким гарантом и консультантом по всему кругу вопросов иностранной компании".

"Правительство Амурской области готово участвовать в пилотном проекте, готово предлагать инициативы. Мы рассчитываем, что внедрение режима международной ТОР будет способствовать повышению уровня экономического развития сразу двух приграничных территорий, двух государств, этот процесс взаимный, взаимодополняемый, будет помогать в диверсификации структуры экономики, стимулировать взаимовыгодные экономические связи и, конечно же, способствовать снижению в том числе миграционного оттока, создавать новые рабочие места", - заключил Пузанов.

Ранее в Минвостокразвития определили параметры для нового преференциального режима: резидентами могут стать компании, чьи капиталовложения составят не менее 500 млн рублей, рассматривается возможность применять процедуру свободной таможенной зоны - ввоз товаров без уплаты пошлин и налогов, закон о валютном контроле.

О форуме

"Амурэкспофорум" проводится в Благовещенске с 1992 года. В этом году выставка получила статус выездной площадки Восточного экономического форума (ВЭФ), а часть мероприятий пройдет в Китае. В 2022 году участниками форума стали более 150 компаний из России и КНР. В этом году власти Приамурья ожидают более 1,5 тыс. участников, от представителей власти, бизнеса Китая - около 200 участников.