Путин поддержал запуск новых инструментов инвестиций

Президент РФ отметил их востребованность

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с "Деловой Россией" поддержал идею запуска новых инструментов инвестиций, отметил их востребованность.

Комментируя предложение одного из участников встречи запустить облигации нового типа для привлечения средств прежде всего средним бизнесом, глава государства сказал: "Сама по себе идея очень правильная". При этом он обратил внимание на то, что сейчас "не так много этих инструментов [инвестиций], а они востребованы, тем более, что накопления есть и у физических, и у юридических лиц".

Путин указал на важность вопроса гарантий при запуске нового инвестиционного инструментария. "Особенно, если будут использоваться пенсионные накопления", - подчеркнул он.

"Нужно, конечно, гарантировать соответствующим инвесторам, приобретателям их интересы", - повторил президент, отметив, что "и государство тоже должно подумать о себе". "Гарантии не должны быть слишком рискованными и для государства", - пояснил он.