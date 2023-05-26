В АТОР сообщили, что российский турпоток в Турцию в апреле почти достиг доковидного уровня

По данным ассоциации, из общего числа иностранцев в Турции 11,5% оказались россиянами

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российский турпоток в Турцию в апреле 2023 года почти достиг уровня апреля 2019 года и составил 380,7 тыс. визитов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные турецкого министерства культуры и туризма.

"Всего в апреле в Турции насчитали 380,66 тыс. визитов россиян, что всего на 19,75% больше, чем в "провальном" апреле 2022 года. По сравнению с апрелем доковидного 2019 года (391,579 тыс.) количество прибытий из РФ все еще на 2,8% меньше", - отмечается в сообщении.

При этом из общего числа иностранцев в Турции в апреле 11,5% оказались россиянами.

По данным губернаторства Антальи, в апреле 2023 года на курорты этой турецкой провинции прибыли 180,8 тыс. туристов из России. Это на 40,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В провинцию Мугла в этом апреле прибыли 10,4 тыс. россиян - чуть больше, чем в апреле 2019 года (10,3 тыс. визитов). При этом российский турпоток в Стамбул в апреле вырос почти в 2,5 раза по сравнению с апрелем 2019 года - до около 160 тыс. визитов.