Путин заявил, что Россия не будет "награждать капиталами" уходящие иностранные компании

Как подчеркнул президент, РФ ведет себя куда "более цивилизованно, чем те, кто применяет ограничительные меры в отношении России"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Зарубежные компании сами принимают решение уйти из России - она никого не выгоняет, но и не будет платить им огромные суммы за брошенные производства. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией".

"Начали уходить - мы же их не выгоняли. И не выгоняем. Сами уходят. Но сами уходят не просто так. Они же оставляют созданную инфраструктуру, стандарты, часто подготовленный персонал - очень многое. Или за бесценок, или просто так. Ну а мы не собираемся их награждать какими-то избыточными капиталами в связи с их уходом", - заметил он.

Как подчеркнул Путин, РФ ведет себя куда "более цивилизованно, чем те, кто применяет ограничительные меры в отношении России". "Но, естественно, мы должны и будем защищать свои интересы", - заметил он. При этом, продолжил президент, пространство свободы для отечественного бизнеса на фоне ухода иностранных компаний заметно расширяется.

"И [рынок] освобождается тогда, когда наша экономика, бизнес - частный бизнес и государственные предприятия - окрепли настолько, что они достаточно легко (в основных отраслях - спокойно) занимают эти ниши. Такой прыти от нас, похоже, никто не ожидал", - поделился глава государства.

По его словам, именно благодаря этому и состояние рынка труда в РФ лучше, чем когда-либо. "И рост экономики отсюда, рост промышленного производства", - описал ситуацию он.