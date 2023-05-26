В ВТБ заявили, что переговоры по покупке доли в "Яндексе" находятся на начальном этапе

При этом, как отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, банк располагает средствами для сделки

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Переговоры по участию банка ВТБ в консорциуме по покупке доли в "Яндексе" находятся на самом начальном этапе, заявил журналистам заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах V Съезда Ассоциации банков России.

"На самом начальном", - сказал Пьянов, уточнив, что банк располагает средствами для сделки.

"Вы знаете, какой у нас баланс. Мы эту покупку не заметим с точки зрения ликвидности", - добавил Пьянов, подчеркнув, что сделка, если она состоится, будет оплачена за счет пассивов банка.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам, что банк стал участником консорциума по покупке доли в "Яндексе", но размер доли банка в нем еще будет обсуждаться. Костин добавил, что сделка может быть закрыта до конца года, но не назвал ее сумму. При этом раскрывать других участников консорциума глава ВТБ не стал.

Позднее в пресс-службе ВТБ подтвердили заинтересованность в покупке доли в "Яндексе" в составе консорциума. Тем не менее, уточнили там, финальное решение по сделке будет приниматься после переговоров обо всех условиях соглашения.

В пресс-службе "Яндекса" ТАСС, в свою очередь, сообщали, что все детали возможной реструктуризации IТ-компании пока находятся в проработке, возможные изменения должны быть впоследствии одобрены акционерами компании.