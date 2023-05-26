ВТБ планирует провести годовое собрание акционеров в конце июня

Компания планирует рекомендовать акционерам одобрить нулевые дивиденды за 2022 год

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Годовое собрание акционеров ВТБ планируется провести в конце июня, заявил журналистам заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах V Съезда Ассоциации банков России.

"Российские акционерные общества должны до 30.06 провести (годовое собрание акционеров - прим. ТАСС). По-моему, в самом конце июня", - сказал он, напомнив, что также планируется рекомендовать собранию акционеров одобрить нулевые дивиденды за 2022 год.

Ранее Пьянов сообщал, что ВТБ не будет выплачивать дивиденды за 2022 год, за прибыльный 2023 год с большой долей вероятности выплат также не будет.

По итогам 2022 года группа ВТБ отразила рекордный убыток по МСФО в размере 612,6 млрд руб. В 2023 году группа ожидает получить чистую прибыль выше рекордных для ВТБ показателей 2021 года в 327 млрд рублей.