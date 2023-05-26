Инвестор планирует вложить в строительство складов в Приамурье 1,2 млрд рублей

Общая площадь комплексов составит 50 тыс. кв. м

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписала соглашение о сотрудничестве с инвестором, который планирует построить на территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" складские комплексы общей площадью около 50 тыс. кв. м для хранения и переработки сельхозпродукции. Объем планируемых инвестиций в проект превысит 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба КРДВ.

"КРДВ подписала соглашение о сотрудничестве с компанией "Монолит-Строй Амур". Потенциальный инвестор намерен построить на ТОР "Амурская" складские комплексы общей площадью около 50 тыс. кв. м для хранения и переработки сельхозпродукции амурских аграриев. Объем планируемых инвестиций в проект превысит 1,2 млрд рублей. Запуск нового предприятия, где будет создано 100 рабочих мест, намечен на 2025 год", - говорится в сообщении.

Проект будет включать складские комплексы классов А и В и мультитемпературные склады для хранения сельхозпродукции. Также на территории комплекса будем перерабатывать продукцию местных сельхозпроизводителей. На инвестиционной площадке "Ровное" инвестор построит здания, установит палето-места, проведет оптоволоконные коммуникации и выполнит благоустройство территории, установит системы управления профессионального уровня, приобретет погрузо-разгрузочную технику.

На ТОР "Амурская" проекты реализуют 43 резидента. 15 предприятий, созданных при господдержке, уже работают, благодаря чему более 6 тыс. местных жителей получили работу. Бизнес вложил в развитие своих проектов на территории области 1,4 трлн рублей.