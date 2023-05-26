Путин признался, что настолько хорошие показатели в экономике России удивляют даже его

Президент отметил, что в среднесрочной перспективе некоторые проблемы есть, но власти их видят

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что рост экономики, рекордно хорошая ситуация на рынке труда на фоне санкций удивляют даже его.

На встрече с представителями "Деловой России" в пятницу он отметил, что в среднесрочной перспективе некоторые проблемы есть, но власти их видят. Однако заметен и "рост экономики, рост промышленного производства", а состояние рынка труда лучше, чем когда-либо, указал глава государства.

"Цепочки восстанавливаются, работа идет. Удивительно. Даже для меня", - признался он.

По мнению Путина, это во многом "результат зрелости людей, особенно в предпринимательском сообществе, их инициативы и таланта". "Конечно, государство помогает. В общем и целом, на мой взгляд, правительство работает удовлетворительно вполне, так скажем", - похвалил президент.

"Но если бы не было создано за последние годы этой касты - предпринимательского сообщества, наверное, результат был бы другой. В плановой экономике, мне кажется, было бы практически невозможно добиться результата", - добавил он.