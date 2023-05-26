В Москве одобрили льготный инвесткредит производителю мясных продуктов

Реализация проекта позволит создать 300 новых рабочих мест

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Льготный инвестиционный кредит в размере более 3 млрд рублей одобрили в Москве производителю мясных продуктов питания. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Город продолжает оказывать финансовую помощь столичным заводам для расширения и модернизации площадок. Так, льготный инвестиционный кредит в размере более 3 млрд рублей был одобрен производителю мясных продуктов питания "ПК "Элитгрупп инвест". Ставка по программе Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства составляет 3%. Сегодня предприятие продолжает строить вторую очередь завода по изготовлению продуктов из переработанного мяса. Реализация проекта позволит создать 300 новых рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что полученные средства в рамках программы льготного инвестиционного кредитования компании могут направить на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, закупку нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории города.

"На площадке производителя будут выпускать мясные и мясорастительные консервы из говядины, свинины, курицы, индейки как в жестяной банке, так и в ламистерной упаковке. Город предоставил инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Программа льготного инвестиционного кредитования промышленности действует с марта прошлого года. В апреле этого года город принял решение распространить программу льготного инвесткредитования на договоры лизинга оборудования. Участвовать в программе могут малые и средние промышленные предприятия. Кроме того, с февраля при оформлении кредитов организациям, реализующим проекты по строительству промышленной инфраструктуры, больше не надо выполнять требования по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и по численности персонала прошлых лет.

Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо сначала заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки подписывается договор финансовой поддержки в целях компенсации части затрат на уплату процентов по кредитному договору. Далее в зависимости от сроков списания процентов на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.