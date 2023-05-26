Программа поддержки венчурных проектов может составить 50 млрд рублей

Как заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, для венчурного рынка это большая величина

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Объем программы поддержки венчурных проектов может составить 50 млрд рублей, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

"У нас сейчас в правительстве находится согласованный проект постановления, который предусматривает реализацию таких мер поддержки на принципах портфельного финансирования. Мощность такой программы пока - решили стартовать с этого - порядка 50 млрд рублей. Это для венчурного рынка большая величина", - сказал Белоусов.

"Исходим из того, что этот опыт окажется успешным, и мы будем его развивать", - добавил первый вице-премьер.