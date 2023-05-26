26 мая, 13:37

Минфин: часть выкупаемых акций при уходе компаний из РФ должна размещаться на бирже

Как отметил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, предполагается, что каждое решение подкомиссии при рассмотрении подробного рода вопросов будет сопровождаться таким условием

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минфин РФ поддерживает инициативу Банка России ввести обязательство по размещению на бирже части акций компаний, выкупаемых у уходящих из России нерезидентов. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на V съезде Ассоциации банков России.

"Да, это совместная позиция, мы это тоже поддерживаем. Предполагается, что каждое решение подкомиссии при рассмотрении подробного рода вопросов будет сопровождаться таким условием", - сказал он.

По словам Моисеева, такое решение не будет распространяться задним числом на акции, сделки с которыми уже совершены.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России выступает за обязательное размещение на бирже части акций уходящих компаний при их выкупе у нерезидентов. Регулятор обсуждает этот вопрос с правительством, отметила она.

Решения о выдаче разрешений на сделки по приобретению российских активов у уходящих из РФ недружественных нерезидентов принимает подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям. 

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