Москва готова поделиться опытом в строительстве с Джакартой для возведения новой столицы

Между российской и индонезийской столицами подписана программа сотрудничества, которая затрагивает практически все темы городского развития

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Московские власти готовы поделиться с коллегами из Джакарты своим опытом в градостроительной политике, который можно применить в возведении новой столицы. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС замруководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Вячеслав Мануйлов.

"Что касается <…> проекта строительства новой столицы Индонезии, хотел бы пожелать нашим коллегам успехов в реализации такого масштабного проекта, и также хотел бы отметить, что Москва готова к сотрудничеству по данному направлению. С нашей стороны уже было направлено приглашение нашим индонезийским коллегам и специалистам, которые будут ответственны за подготовку планировочных решений, строительные компании, посетить в Москву для обмена опытом", - сказал Мануйлов.

Замруководителя столичного департамента отметил большой опыт Москвы в проектировании и строительстве городской инфраструктуры, развитии транспортного потенциала, создании современных и удобных общественных пространств, внедрении технологий "умного" города. По его словам, обмен таким опытом был бы полезен. "Также хотел бы пожелать нашим коллегам сделать все правильно с самого начала, у них есть все возможности для этого", - подчеркнул спикер.

Президент Видодо объявил о планах переноса столицы Индонезии из Джакарты в 2019 году. На эти цели было выделено почти $32 млрд. Однако из-за пандемии коронавируса реализация проекта была приостановлена, ее планируется возобновить в 2024 году. Новую столицу Индонезии, которая появится на юго-востоке острова Калимантан, решено назвать Нусантарой, что в переводе означает "архипелаг".

Обмен опытом

"С точки зрения развития сотрудничества Москвы и Джакарты хотел бы отметить, что нас интересует также значительный опыт Джакарты, накопленный в различных областях, прежде всего это создание смарт-сити-решений. <…> у Джакарты большое количество таких "умных" решений для управления города, очень интересен опыт Джакарты по охране окружающей среды, по работе с отходами производства и потребления, работе со сточными водами. Так что тем и направлений очень много, надеемся на скорейший визит руководства города Джакарты в Москву", - пригласил Мануйлов.

Он добавил, что "Москва делает все для того, чтобы со своей стороны увеличить количество туристов из Индонезии, которые прибывают в Российскую Федерацию. Столичные власти рассчитывают на поддержку чрезвычайного и полномочного посла Республики Индонезия в РФ и Белоруссии Жосе Антонио Морато Тавареса.

Замруководителя профильного департамента столицы также отметил, что накануне в Москве с успехом состоялся бизнес-диалог ЕАЭС-Индонезия. "[Это] была прекрасная возможность обсудить приоритетные задачи в части углубления сотрудничества с нашими партнерами в Индонезии, и очень активно подискутировали на тему развития партнерства Москвы и Джакарты", - сказал он.

Мануйлов уточнил, что между российской и индонезийской столицами подписана программа сотрудничества, которая затрагивает практически все темы городского развития, начиная от экономики, ЖКХ, транспорта, образования и заканчивая социальными и культурными аспектами и проектами. "Это сотрудничество очень активно развивается. За период пандемии, когда наши очные контакты были ограничены, Москва и Джакарта накопили значительный опыт в реализации сценариев удаленной работы, удаленной учебы, тонкой настройки телемедицины, работы транспорта, <…> сейчас самое время обменяться этими наработками", - заключил он.

Индонезия расположена на крупнейшем в мире архипелаге, который состоит из 18 тыс. островов.