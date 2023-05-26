26 мая, 13:38

Путин заявил, что власти РФ продолжат поддержку высокотехнологичных отраслей

Эти меры и механизмы будут совершенствовать, сообщил президент

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что власти будут совершенствовать меры поддержки высокотехнологичных отраслей.

В пятницу на встрече главы государства с членами "Деловой России" руководитель компании "Аквариус" Алексей Калинин попросил продлить меры поддержки высокотехнологичных отраслей и поддержать принцип "права на риск" для институтов развития, чтобы ускорить доступ к капиталам. "В целом, конечно, мы будем совершенствовать эти меры и механизмы", - пообещал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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