Кабмин обсудит с бизнесом запрет неэкологичных видов упаковки

Зампредседателя правительства Виктория Абрамченко считает, что общество необходимо поощрять на переход к более экологичной упаковке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Российское правительство обсудит с компаниями-производителями возможный запрет ряда видов упаковки, которые не поддаются переработке. Об этом заявила в пятницу заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко на Невском международном экологическом конгрессе.

"Пока этот проект перечня еще не согласован, но он на площадке правительства. Я уже получила большое количество обращений от бизнеса, приняла решение, что мы это пообсуждаем с разными фокус-группами, бизнес-ассоциациями. Запретить легко, а как жить потом будем, если, например, какой-то вид упаковки запретим, и дальше наши производители продуктов питания будут испытывать трудности помимо тех, что у нас есть на фоне санкционного давления", - сказала Абрамченко журналистам.

По ее словам, общество необходимо поощрять на переход к более экологичной упаковке, это сосредоточено в законопроекте о совершенствовании системы расширенной ответственности производителей за утилизацию.

"Там предусмотрен механизм расчета экологического платежа. Если компания не утилизировала самостоятельно [упаковку или вышедшие из употребления товары], то она должна заплатить экологический платеж. Но не было понятно, как он рассчитывается, не было в регулировании этого вообще. И мы туда как раз закладываем экокоэффиценты к базовой ставке. Если это экологичная упаковка, то этот коэффициент будет работать на понижение экоплатежа, если это что-то трудноперерабатываемое, то экологический платеж будет выше. Вот таким образом будем стимулировать", - пояснила Абрамченко.

В 2021 году Российский экологический оператор (РЭО) направил на обсуждение в Минпромторг и Минприроды РФ перечень из 28 наименований пластиковых товаров и упаковки, чья переработка крайне сложна или невозможна. При этом в РЭО подчеркнули, что в большинстве случаев для них существуют или разрабатываются более экологичные альтернативы. Как заявляла Абрамченко, правительство России готовит поправки по запрету на законодательном уровне использования цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек.

X Невский международный экологический конгресс проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 25-26 мая под лозунгом "Экология: право, а не привилегия".