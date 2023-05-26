26 мая, 13:40,
обновлено 26 мая, 13:54

ОГК-2 может выплатить дивиденды за 2022 год из расчета 5,8 копейки на акцию

Всего на выплаты могут направить 6,4 млрд рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Совет директоров генерирующей компании ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2022 года из расчета 5,8 копейки на одну обыкновенную акцию, следует из сообщения компании.

Таким образом, на выплаты может быть направлено 6,4 млрд рублей.

Акционерам рекомендовано определить датой закрытия реестра на получение выплат 10 июля.

ОГК-2 - компания тепловой генерации. Крупнейшими акционерами являются "Центрэнергохолдинг" (входит в "Газпром энергохолдинг") (73,42%), "Мосэнерго" (3,88%) и "Газпром энергохолдинг" (3,65%). 

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