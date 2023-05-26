Акции ОГК-2 на Мосбирже снижались почти на 8,5%

Компания ранее сообщила, что совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2022 года из расчета 5,8 копеек на одну обыкновенную акцию

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Стоимость акций ОГК-2 на Московской бирже снижалась на 8,47%, до 0,7112 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16:38 мск.

Ранее компания сообщила, что совет директоров генерирующей компании ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2022 года из расчета 5,8 копеек на одну обыкновенную акцию. Таким образом, всего на выплаты может быть направлено 6,4 млрд рублей.

К 16:56 мск акции компании немного замедлили снижение на Мосбирже и торговались на уровне 0,7168 рублей за бумагу (-7,75%).

ОГК-2 - компания тепловой генерации. Крупнейшими акционерами являются "Центрэнергохолдинг" (входит в "Газпром энергохолдинг") (73,42%), "Мосэнерго" (3,88%) и "Газпром энергохолдинг" (3,65%).