В "Тинькофф банке" заявили, что у TCS Group есть финансовая возможность выплаты дивидендов

Председатель правления банка Станислав Близнюк при этом отметил, что остается вопрос, как провести технически выплату для всех акционеров

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. TCS Group - головная структура "Тинькофф банка" - имеет финансовую возможность для выплаты дивидендов за 2022 год, однако остается технический вопрос - как провести технически выплату для всех акционеров. Об этом журналистам заявил председатель правления банка Станислав Близнюк в кулуарах V съезда Ассоциации банков России.

"По дивидендам есть два вопроса: финансовая составляющая и техническая. С точки зрения финансовой составляющей - в отчете все понятно. У нас возможность и буфер это сделать. Важно, что финансово у нас такая возможность есть. Дальше вопрос возникает технический. Сейчас, в текущий момент, пока мы до конца не понимаем, как это сделать это технически, чтобы распределить это равномерно для всех акционеров (в том числе нерезидентов - прим. ТАСС). Когда у нас будет понимание, тогда мы придем к вопросу, нужно ли совмещать финансовую возможность с технической, чтобы выплачивать дивиденды", - сказал Близнюк.

Чистая прибыль TCS Group по МСФО по итогам 2022 года составила 20,8 млрд рублей, что в три раза меньше показателя предыдущего года.

25 февраля 2023 года ЕС ввел санкции против трех российских банков, в том числе и против "Тинькофф". Как следует из материалов официального журнала ЕС, ограничения в отношении этих банков предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на сделки с этими кредитными организациями.