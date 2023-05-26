В Башкирии инвестор вложит 3,9 млрд рублей в проекты в сфере АПК

Компания "А7 Менеджмент" подписала соответствующее соглашение с правительством республики и Сбербанком

СИБАЙ /Башкирия/, 26 мая. /ТАСС/. Компания "А7 Менеджмент" инвестирует 3,9 млрд рублей в проекты в сфере агропромышленного комплекса (АПК) в трех районах Башкортостана. Соответствующее соглашение между компанией, правительством республики и Сбербанком было заключено на Всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье-2023" в Сибае, сообщили в пятницу журналистам организаторы форума.

"Правительство Башкортостана, Сбербанк и компания "А7 Менеджмент" заключили соглашение об инвестиционных намерениях. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 3,879 млрд рублей. Предполагается создание 182 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Так, "А7 Менеджмент" намерена построить в Бирском районе производственный комплекс по выращиванию, переработке и хранению зерновых и овощных культур. Кроме того, компания планирует реконструировать молочную ферму "Культабан" в Баймакском районе и создать комплекс по хранению и переработке зерна на 50 тыс. тонн.

"В 2017 году они ["А7 Менеджмент"] начали реализацию проекта по модернизации животноводческого комплекса в Зианчуринском районе. Сегодня этот объект предприятия "А7 Агро-РБ" - один из лучших в республике. Здесь применяют самые современные технологии в молочном животноводстве", - привели в сообщении слова заместителя премьер-министра Башкортостана - министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

ООО "А7 Менеджмент" зарегистрировано в Оренбурге, выручка компании по итогам 2022 года составила 84,3 млн рублей, чистая прибыль - 22,2 млн рублей, следует из данных системы "Контур. Фокус".

Пятый Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2023" проходит в Сибае Республики Башкортостан 25-27 мая. Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Башкортостана. На мероприятии обсуждаются вопросы привлечения инвестиций, повышения экспортной активности, развития моногородов и другие.