26 мая, 14:00

Банк России надеется, что США избегут дефолта

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева отметила, что сама по себе волатильность на международных финансовых рынках уже меньше влияет на российский финрынок, так как он "закрыт" из-за санкций и ограничений РФ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Банк России отмечает снижение зависимости российской финансовой системы от финансовой стабильности в США, но надеется, что дефолта в США не будет, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на пресс-конференции, посвященной обзору финансовой стабильности.

"Первое - надеемся, что дефолта не будет. Сегодня уже пошла информация, что ведутся переговоры ,достаточно успешно", - сказала Юдаева.

По ее словам, сама по себе волатильность на международных финансовых рынках уже меньше влияет на российский финрынок, так как он "закрыт" из-за санкций и ограничений РФ. Но косвенные эффекты через внешние рынки будут, если произойдет "что-то уж совсем критическое". 

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