Эксперт заявил, что для СМИ нет кризисов или периодов стабильности

Руководитель управления специальных проектов ТАСС Алексей Бутенко подчеркнул, что средства массовой информации всегда должны развиваться

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Средства массовой информации всегда должны наращивать усилия, чтобы сохранять свою бизнес-модель, для них это принципиальнее, чем ориентироваться на сменяемые периоды кризисов и стабильности. Такое мнение выразил руководитель управления специальных проектов ТАСС Алексей Бутенко.

"Никогда не было какой-то явной эпохи стабильности в СМИ, и никогда не было кризиса. Потому что СМИ постоянно, ежедневно сталкиваются с новыми вызовами. И это не только глобальные события, но и индустриальные, отраслевые перемены - эпоха UGC, видеоформаты и так далее. Поэтому каждый год, каждый месяц, каждый день, а не по какому-то кризисному сигналу, мы должны наращивать усилия, применять больше ресурсов для того, чтобы сохранить и развить свою бизнес-модель. И если у медиа есть фундамент, оно в состоянии это сделать", - сказал он на сессии, посвященной монетизации СМИ в новых реалиях, в рамках Российского интернет-форума (РИФ) в пятницу.

Среди усилий, которые прикладывает в таком ключе ТАСС, Бутенко отметил эмоциональную связь с заказчиками рекламных услуг и спецпроектов агентства. "Это история про то, что мы все рядом, в одной лодке, и дальше мы будем работать вместе. В специальных проектах мы равноправные партнеры по производству контента, полезного для нашей общей аудитории", - отметил он.

"Число сделанных нами пресейлов, то есть презентаций с набором идей для потенциального клиента, выросло в 3-5 раз. Это дополнительный ресурс, который мы тратим, чтобы нам всегда было что предложить нашим партнерам. Также мы переосмыслили подход к дистрибуции наших спецпроектов - и в социальных сетях, и с помощью SEO-оптимизации, и через programmatic-платформы", - добавил он.

Преимущество ТАСС также заключается в силе его бренда. "В следующем году нам 120 лет, за нами грандиозная история. Не побоюсь предположить, что мы самый узнаваемый бренд СМИ в России", - заключил Бутенко.

О форуме

Российский интернет-форум проходит в Подмосковье с 24 по 26 мая. Главными темами форума стали объединение IT-бизнеса и построение нового технологического будущего. Организатором выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Форум проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. ТАСС - генеральный информационный партнер.