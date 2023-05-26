26 мая, 14:05

Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО в I квартале выросла почти на 80%

Она составила 4,2 млрд рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Скорректированная чистая прибыль группы Qiwi по МСФО в I квартале 2023 года увеличилась на 79,7% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, до 4,2 млрд рублей. Это следует из материалов группы.

Общая чистая выручка Qiwi за отчетный период выросла на 35,6%, до 8,6 млрд рублей, драйверами роста были сегменты платежных, корпоративных и прочих сервисов. Скорректированный показатель EBITDA в первом квартале вырос на 21,5%, до почти 4,5 млрд рублей.

Чистая выручка в сегменте платежных сервисов достигла 5,1 млрд рублей, она увеличилась на 23,5%. Объем платежей в сегменте платежных сервисов достиг 469,2 млрд рублей. 

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