Посол Индонезии сообщил, что использование в стране платежной системы "Мир" обсуждается

Хосе Таварес также отметил, что Индонезия не будет вводить визы для российских туристов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Индонезия обсуждает с Россией использование платежной системы "Мир". Об этом заявил в пятницу ТАСС посол республики в Москве Хосе Таварес.

"Конечно, это обсуждается, но пока системы "Мир" в Индонезии еще нет, - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос. - Надеюсь, в будущем она будет работать".

"Если "Мир" будет работать в Индонезии, это, действительно, облегчит туристам жизнь", - добавил он.

Также Таварес добавил, что Индонезия не будет вводить визы для российских туристов. "Ходили слухи, что вернут визовый режим, но нет. Правительство решило сохранить безвизовый режим", - отметил посол.

Первыми странами, банки которых начали принимать карты "Мир", стали в 2018 году Белоруссия и Казахстан. На настоящий момент эта российская платежная система работает примерно в 10 странах, еще более чем в 15 странах выразили готовность внедрить ее.