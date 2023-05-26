Более 7 млрд рублей вложат в строительство трех туристических объектов в Башкирии

Соответствующие соглашения с инвесторами были заключены министерством предпринимательства и туризма республики на Всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье-2023"

СИБАЙ /Башкирия/, 26 мая. /ТАСС/. Три туристических объекта планируют построить в Башкортостане, общая сумма инвестиций в проекты составит 7,1 млрд рублей. Соответствующие соглашения с инвесторами были заключены министерством предпринимательства и туризма республики на Всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье-2023" в Сибае, сообщили журналистам организаторы форума.

"На сабантуе "Зауралье-2023" подписали соглашения на сумму 7,1 млрд рублей о строительстве туристических объектов. <…> По линии министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан состоялось подписание трех соглашений о сотрудничестве и инвестиционных намерениях", - говорится в сообщении.

Самым крупным проектом является строительство всесезонного курорта "Ике Тау" в Абзелиловском районе на берегу озера Банное. "Инвестор намерен вложить в проект 5,5 млрд рублей. Планируется создать порядка 500 новых рабочих мест", - привели в сообщении слова министра предпринимательства и туризма Башкортостана Рустема Афзалова.

Кроме того, ООО "СТК" заключило соглашение о строительстве санатория "Якутовский соленый источник" в Куюргазинском районе, в рамках проекта планируют создать номерной фонд на 750 человек в летнее время и 450 - в зимнее. Компания "Созвездие первых" также планирует построить круглогодичный оздоровительный центр отдыха в Уфе, объем инвестиций в проект составит 110,5 млн рублей.

Пятый Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2023" проходит в Сибае Республики Башкортостан 25-27 мая. Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Башкортостана. На мероприятии обсуждаются вопросы привлечения инвестиций, повышения экспортной активности, развития моногородов и другие.