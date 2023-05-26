26 мая, 14:16,
обновлено 26 мая, 14:28

Польша остановит проезд через границу зарегистрированных в РФ и Белоруссии грузовиков

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министерство внутренних дел и администрации Польши намерено остановить движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков с товарами. Об этом свидетельствует опубликованный в пятницу проект распоряжения правительства.

"Приостанавливается до особого распоряжения грузовое движение через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации", - указано в тексте документа. 

Теги:
Польша
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