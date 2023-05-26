26 мая, 14:17,
обновлено 26 мая, 14:26

Путин призвал уходить от советских атавизмов в регулировании валютного законодательства

По словам президента, "здесь нужно многое поменять"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Изменение регулирования валютного законодательства в РФ необходимо, надо уходить от советских атавизмов в этой сфере, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с членами "Деловой России".

По словам главы государства, "здесь нужно многое поменять". "Жизнь совсем уже другая, нам атавизмы советского валютного законодательства ни к чему, хотя стабильность и возврат (валютной выручки экспортерами - прим. ТАСС) - он должен быть. Надо здесь поработать, здесь другие, может быть, механизмы надо использовать", - сказал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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