26 мая, 14:20,
обновлено 26 мая, 14:34

Путин поддержал продление моратория на ответственность для бизнеса за валютные нарушения

Глава государства попросил правительство "соответствующим образом на это отреагировать"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал продление моратория на привлечение к административной ответственности за нарушения валютного законодательства, связанные с санкциями. Об этом его попросили участники встречи с членами "Деловой России".

"Согласен полностью, мы неоднократно обсуждали это и в правительстве, и с Центральным банком", - прокомментировал глава государства соответствующее предложение. "Продлить мораторий точно нужно, и точно совершенно нужно ни в коем случае не допустить потом каких-то выплат со стороны бизнеса задним числом. Амнистия должна быть, полностью согласен", - добавил Путин. Он попросил правительство "соответствующим образом на это отреагировать". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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