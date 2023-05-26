В Дагестане планируют полностью газифицировать Гумбетовский район в 2025 году

К пуску газа готовятся Тлярата и Данух, запустить газоснабжение в села планируют через один-два месяца

МАХАЧКАЛА, 26 мая. /ТАСС/. Власти горного Гумбетовского района в Дагестане планируют полностью газифицировать муниципалитет в 2025 году. Об этом в прямом эфире центра управления регионом Дагестана сообщил глава муниципалитета Галип Галипов.

"На сегодня в Гумбетовском районе газифицированы два населенных пункта, это селение Цилитли - 100%, и селение Мехельта, там где-то 80-90%. Задача такая поставлена перед нами, в 2025 году газифицирован будет весь район", - сказал Галипов.

По его словам, в настоящее время к пуску газа готовятся два населенных пункта -Тлярата и Данух, где завершается подготовка абонентских документов. Запустить газоснабжение в села планируют через один-два месяца.

На территории Гумбетовского района расположены 27 сельских населенных пунктов, наиболее крупные из которых села Мехельта, Игали, Чирката, Ново-Аргвани, Килятль.