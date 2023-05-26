Банк России разъяснил изменения в регулировании ипотечного кредитования с 1 июня

Большая часть кредитов будет попадать под надбавки, если у них низкий первоначальный взнос, отметила глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Изменения в регулирование ипотечного кредитования, вступающие с 1 июня, коснутся только ужесточения требований к льготным ипотекам с низким первым взносом. Об этом сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

"Сегодня официально опубликовано наше указание, которое определяет применение макропруденциальных надбавок, в том числе по ипотеке. Указание вступает с 1 июня. В чем новация? У нас сейчас действует исключение на применение макропруденциальных надбавок по госпрограммам стимулирования кредитования в случае, если ПДН заемщика менее 60%. Но поскольку мы все больше озабочены все большей долей кредитов с низким первоначальным взносом, у нас, помимо ПДН, появилось еще второе условие для исключения госпрограмм из под надбавок - это первоначальный взнос, который с 1 июня должен быть не меньше 20%, а с 1 января 2024 года - не меньше 30%", - сказала Данилова на пресс-конференции.

Она пояснила, что, таким образом, большая часть кредитов будет попадать под надбавки, если у них низкий первоначальный взнос. "Мы видим, что большая доля кредитов, особенно на первичном рынке, предоставляется с низким первоначальном взносом - ниже 20%. <…> Своими надбавками мы дестимулируем такое кредитование", - добавила она.

Ранее ряд СМИ сообщили, что якобы ЦБ РФ намерен с 1 июня повысить первый взнос по ипотеке с нынешних 15% до 20%, а с 1 января 2024 года - уже до 30%.