Совет директоров Qiwi снова рекомендовал не распределять дивиденды за 2022 год

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Совет директоров группы Qiwi, владеющей одноименным платежным сервисом, снова сообщил о рекомендации не распределять дивиденды на 2022 год до изменения санкционного режима в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), следует из материалов группы.

"Совет директоров группы решил не распределять дивиденды до изменения режима санкций в отношении российского Национального расчетного депозитария или наступления других событий, которые могут позволить компании распределить дивиденды среди всех своих акционеров", - говорится в материалах.

В отчетности за 2022 год было отражено такое же решение совета директоров, группа не видела возможности организовать выплату дивидендов или выкуп акций с обеспечением равных возможностей для всех акционеров.

Совет директоров также несколько раз в течение 2022 года оставлял вопрос выплаты дивидендов на рассмотрении.

В совет входят девять человек - председатель и крупнейший акционер Qiwi Сергей Солонин, гендиректор Qiwi Андрей Протопопов, финдиректор Алексей Мащенков, операционный директор Мария Шевченко, директор Оксана Сиротинина, независимые директора Алексей Благирев, Алексей Иванов, Алексей Соловьев и Лев Кроль.