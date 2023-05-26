Греф видит потенциал минимум двукратного роста доли малого и среднего бизнеса в ВВП РФ

Глава Сбера добавил, что банк готов наращивать инвестиции в бизнес индивидуальных предпииримателей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Доля малого и среднего бизнеса (МСБ) в российском ВВП может вырасти минимум вдвое с нынешних 20%, заявил журналистам глава Сбера Герман Греф в пятницу в кулуарах форума "Опоры России".

"Эффективные действия правительства по поддержке предпринимателей в период ковида в итоге позволили нарастить долю предпринимателей в экономике. И это тоже отличный пример того, что при правильном фокусе у нашей страны - хороший потенциал в развитии предпринимательства. <...>. Мы видим потенциал как минимум двукратного роста доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны", - сказал Греф.

Он добавил, что Сбер готов наращивать инвестиции в бизнес индивидуальных предпииримателей.

Сбер планирует нарастить в несколько раз инвестиции в привлечение предпринимателей на свои пакетные продукты: сервисы по образованию предпринимателей, автоматизации бухгалтерского учета, юридической поддержке, облачным технологиям, ИИ-сервисам, рекламе. Считаем индивидуальных предпринимателей одним из самых перспективных клиентских сегментов в нашем корпоративном бизнесе", - отметил Греф.

Ранее в своем выступлении на форуме Греф заявил, что доля малого и среднего бизнеса в российском ВВП составляет лишь 20%, назвав ее "стыдной".