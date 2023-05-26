Путин призвал ускорить упрощение регистрации лекарственных средств по правилам ЕАЭС

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что работа в этом направлении уже ведется, вопрос будет вынесен на обсуждение на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии в июле

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Нужно ускорить работу по упрощению правил регистрации лекарственных средств в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с "Деловой Россией".

Один из участников мероприятия выступил с инициативой об упрощении приведения регистрационных удостоверений лекарственных средств в соответствие с правом ЕАЭС. Выслушав его, глава государства сказал: "Мне кажется, что вы правы".

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, взяв слово, рассказал, что работа в этом направлении уже ведется, вопрос будет вынесен на обсуждение на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в июле. "У нас наднациональное регулирование, это понятно, но я просил бы вас <…> ускорить эту работу с партнерами и внутри ведомства", - обратился к нему Путин.