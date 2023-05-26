В Минеральных Водах заложили камень нового аэровокзального комплекса

Он будет обслуживать пассажиров внутренних рейсов, уже существующий комплекс будет принимать пассажиров международных

ПЯТИГОРСК, 26 мая. /ТАСС/. Церемония закладки первого камня будущего аэровокзального комплекса состоялась в пятницу в минераловодском международном аэропорту имени М. Ю. Лермонтова на Ставрополье. Об этом сообщил ТАСС глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

"В минераловодском аэропорту состоялась церемония закладки первого камня аэровокзального комплекса. Он будет обслуживать пассажиров внутренних рейсов, а уже существующий комплекс будет принимать пассажиров международных", - сказал Сергиенко.

Он напомнил, что объем инвестиций в проект составит свыше 13 млрд рублей, срок окончания работ - 2025 год.

"Сегодня наш аэропорт стал одной из важнейших воздушных гаваней Юга России, крупнейшим на Северном Кавказе, с каждым годом увеличивается пассажиропоток. Это строительство позволит разделить потоки наших гостей с международных и внутренних рейсов, пропускная способность на начальном этапе составит порядка 1 тыс. человек в час, это порядка 4 млн человек в год. Проект стильный, современный, с большими стеклянными витражами, уверен, новый комплекс станет одной из наших визитных карточек", - рассказал глава округа.

В конце декабря 2022 года аэропорт Минеральные Воды впервые в современной истории встретил четырехмиллионного пассажира. Пассажиропоток в 2022 году увеличился на 25%. В текущем году аэропорт планирует принять 4,6 млн человек, что на 12% больше показателей 2022 года.