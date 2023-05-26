Путин предполагает обсудить на ПМЭФ тему давления на бизнес

Президент обратил внимание на то, что вопросы, которые ставят предприниматели, прорабатываются

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил, что на Петербургском международном экономическом форуме в июне будет затронута тема административного и силового давления на бизнес.

"Я просил коллег в администрации [президента] и в правительстве подготовить соответствующие предложения и, если удастся все сделать, можно поговорить об этом на Петербургском международном экономическом форуме", - сказал глава государства на встрече в пятницу с членами "Деловой России", говоря о смягчении давления на предпринимателей.

Путин обратился к своему помощнику Максиму Орешкину, чтобы уточнить "в каком состоянии эта работа". "Продвигаемся, я думаю, скоро уже можно будет выходить на конкретные решения", - доложил Орешкин.

"О конкретных вещах пока сложно говорить, но мы не оставили это и отдаем себе отчет в том, что здесь есть вопросы, которые требуют нашего постоянного внимания", - заверил Путин. "Конечно, мы должны думать о тех людях, которые в предпринимательском сообществе страдают от каких-то неправомерных посягательств на их интересы, мы должны защитить всех участников этого процесса, но ни в коем случае не допускать злоупотреблений", - указал президент. "Обязательно подумаем, даже не сомневайтесь", - пообещал он.

Глава государства обратил внимание на то, что вопросы, которые ставят предприниматели, прорабатываются, "решения по ним принимаются в интересах государства, в интересах экономики и предпринимательского сообщества". При этом он признал и наличие пока нерешенных проблем, приведя для примера "резиновые" статьи - такие как мошенничество". "Они требуют постоянного внимания к правоприменению и соответствующей реакции", - убежден Путин. Он напомнил, что недавно обсуждал с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым дальнейшую декриминализацию бизнеса в стране.