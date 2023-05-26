Грозному с учетом демографии планируют построить новый транспортный каркас

По словам председателя Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Чечни Муслима Гайрбекова, мастер-план должен создаваться с учетом потенциального роста населения города в ближайшие 5-10 лет

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Основной будущего мастер-плана Грозного должен стать новый транспортный каркас, инфраструктура которого будет предусматривать рост населения города. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах XXVIII Международной выставки-форума архитектуры и дизайна "АРХ Москва" председатель Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики Муслим Гайрбеков.

Открытый международный конкурс на разработку мастер-плана Грозного был объявлен в марте 2023 года. Более 120 архитектурных бюро, в том числе 49 зарубежных из 24 стран мира, проявили интерес к конкурсу. Трех финалистов, которые займутся созданием конкурсных предложений, выберут 31 мая.

"Надо пересмотреть весь транспортный каркас. Сегодня, пока есть возможность, нужно заложить, спроектировать, рассчитать новые транспортные потоки - где и как они будут проходить, чтобы завтра при застройке микрорайонов, районов города Грозного людям было комфортно жить и передвигаться", - сказал Гайрбеков.

Он добавил, что мастер-план должен создаваться с учетом потенциального роста населения города в ближайшие 5-10 лет. "Если мы сегодня 350-тысячный город планируем и в перспективе видим его с населением 1-1,5 млн человек, что достижимо с учетом нашего демографического роста и привлекательности для жителей других городов Российской Федерации, то с учетом этого видения нужно обозначить места средств приложения труда", - пояснил он

По словам Гайрбекова, в городе уже определили девять площадок, предложения по развитию которых власти региона ожидают получить от участников конкурса. "С учетом того, что произошел конкурс международного мастер-плана, мы очень рассчитываем, что к нам придут непосредственно профессионалы со своими идеями. Они будут заинтересованы и нам предложить свои идеи, в результате чего у нас будет материал для отбора", - сказал собеседник агентства.

Цель конкурса - сформировать оптимальный мастер-план столицы Чеченской Республики, способный обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие Грозного, системное повышение качества и комфортности городской среды, увеличить эффективность использования территории с учетом сложившихся социально-экономических условий. Его призовой фонд составляет 20 млн рублей. Победителя конкурса объявят осенью в Грозном.