В Думе заявили о планах разработать дорожную карту инженерного программного обеспечения

Зампред комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов отметил, что в результате беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада российская промышленность столкнулась с отсутствием доступных средств проектирования

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Дорожная карта по созданию инженерного программного обеспечения для поддержания промышленного суверенитета России будет разработана с учетом необходимых мер господдержки. Об этом заявил журналистам по итогам совещания по цифровому суверенитету, состоявшемуся на площадке комитета по промышленности и торговле, зампред комитета Александр Спиридонов ("Единая Россия"). В совещании приняли участие представители профильных министерств и ведомств, предприятий и организаций ОПК, а также разработчики отечественного софта.

"В результате беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада российская промышленность столкнулась с отсутствием доступных средств проектирования. Из-за нехватки отечественного аналога софта у наших предприятий возникают сложности с расчетами прочности, гидрогазодинамики, температурных изменений", - указал он. По его словам, на совещании было принято решение о необходимости выделить из общей программы поддержки российских разработчиков тех, кто занимается инженерными системами в связи с особой значимостью и сложностью работы. "Необходимо будет сформировать базы российских разработчиков и меры их господдержки", - сказал Спиридонов.

Участники совещания также отметили необходимость того, чтобы в вузах будущих специалистов обучали на отечественном программном обеспечении, в то время как сейчас обучение ведется на иностранном софте, пояснил депутат.

"Коллеги предложили бесплатно выдавать лицензии для вузов, чтобы у них был свободный доступ к методическим материалам, лекциям и практикам. Вопрос также возьмем в работу", - подчеркнул Спиридонов.