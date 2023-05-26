26 мая, 15:23

Путин согласился с идеей снять ограничения на экспорт для изделий из серебра без клейма

Президент попросил профильные ведомства подумать над этим вопросом

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал предложение отменить ограничения на экспорт для изделий из серебра без клейма.

В пятницу глава государства проводит встречу с членами "Деловой России", один из участников, в частности, рассказал о пожелании профильного бизнеса распространить добровольное клеймение изделий из серебра на товары, идущие на экспорт.

"Я думаю, что при понимании того, что нужно наводить соответствующий порядок, я бы снял бы эти ограничения, которые здесь введены", - прокомментировал Путин. Он попросил профильные ведомства подумать над этим вопросом. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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