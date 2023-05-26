Глава "Тинькофф" призвал банки работать над созданием альтернативы картам "Мир"

Станислав Близнюк отметил, что уже существующие решения также необходимо развивать и поддерживать, а повышение конкуренции в сфере совершения платежей приведет к появлению новых решений для международных платежей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Повышение конкуренции в сфере платежей положительно скажется на рынке, банкам необходимо задуматься над созданием альтернативы существующим платежным системам, такое мнение высказал глава "Тинькофф банка" Станислав Близнюк в ходе съезда Ассоциации банков России.

"Мне кажется, банки должны задуматься о создании второй платежной системы, собрать какую-то ассоциацию, попытаться предложить другой продукт технологический", - сказал он.

Близнюк отметил, что уже существующие решения также необходимо развивать и поддерживать, а повышение конкуренции в сфере совершения платежей приведет к появлению новых решений для международных платежей.

Созданием альтернативы международным платежным системам в РФ занялись в 2014 году, поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. В марте 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и Mastercard заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество "Национальная система платежных карт" (НСПК), перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года, все операции по картам систем Visa и Mastercard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".