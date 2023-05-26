ЦБ упростил процедуру открытия банковских счетов иностранным клиентам

Регулятор разрешил финансовым организациям заключить договоры с банками-нерезидентами без легализации иностранных официальных документов, подтверждающих их статус

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Банк России разрешил финансовым организациям заключить договоры с банками-нерезидентами без легализации иностранных официальных документов, подтверждающих их статус. Это должно упростить процедуру открытия банковских счетов иностранным клиентам, считают в ЦБ.

"Финансовые организации смогут заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации иностранных официальных документов, подтверждающих их статус. Такое указание Банка России зарегистрировал Минюст России", - говорится в сообщении регулятора.

Новация в первую очередь упрощает процедуру открытия банковских счетов иностранным клиентам, поскольку облегчает порядок идентификации таких клиентов и взаимодействие с ними, уточнили в ЦБ.

"У всех других иностранных клиентов - юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица финансовые организации будут требовать легализацию документов, подтверждающих их статус, только в том случае, если возникнут сомнения в достоверности или точности представленных документов. Либо если будут подозрения, что клиент заключает договор для проведения операций по отмыванию незаконных доходов или финансированию терроризма", - пояснили в пресс-службе ЦБ.