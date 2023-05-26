Президент назвал его производство важным и полезным

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что попробовал иван-чай, и в целом назвал его производство важным и полезным делом.

"Попробовать удалось", - отметил глава государства в ходе общения с членами "Деловой России" в пятницу. Путин выразил надежду, что производство этого напитка в стране будет процветать. "Мы все чай любим, в том числе и иван-чай", - заключил президент.

Ранее вологодский предприниматель, председатель ассоциации "Союз производителей иван-чая" Александр Хлынов на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" рассказал главе государства об иван-чае. Предприниматель предложил развивать в стране производство этого напитка. Путин инициативу поддержал и дал указание Минсельхозу России о поддержке отрасли иван-чая.