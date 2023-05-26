Россия поддержит отечественные средства защиты растений, не нарушая норм ВТО

Один из участников встречи президента РФ Владимира Путина с "Деловой Россией" отметил, что российские производители таких препаратов способны обеспечить всю страну

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия рассмотрит вариант ввести квоты на зарубежные средства защиты растений и поддержать отечественных производителей, соблюдая при этом нормы ВТО, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией".

Один из участников мероприятия отметил, что российские производители таких препаратов способны обеспечить всю страну. Он попросил ввести квоты на ввоз в РФ импортных средств защиты растений, чтобы поддержать отечественные компании.

"Я всегда за такие предложения и за их реализацию, но, конечно, мы должны проработать это в профильных ведомствах, прежде всего в Минсельхозе", - отреагировал президент. "Давайте я обязательно с [главой Минсельхоза] Дмитрием Николаевичем Патрушевым проговорю и с другими профильными ведомствами. Ваш вопрос не повиснет в воздухе. И если действительно наши производители в состоянии все сделать сами, то мы найдем способ нашего взаимодействия с правилами ВТО и поддержим наших производителей", - пообещал Путин.

По его словам, главное, чтобы это не навредило сельхозпроизводителям. "Я услышал, что вы полностью обеспечиваете все наши сельхозпредприятия средствами защиты растений, и это очень хорошо, это огромное движение вперед. Но они разные - эти средства защиты", - добавил глава государства, пообещав рассмотреть этот вопрос и принять решение.