26 мая, 15:56

Путин рассказал, что за рубежом удивлены тем, как держится экономика России

Глава государства отметил, что в значительной степени все положительное, происходящее в этой сфере, достигнуто благодаря усилиям предпринимательского сообщества

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Политики и экономисты, обычные граждане иностранных государств удивлены теми позитивными процессами, которые происходят в российской экономике, рассказал президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с членами "Деловой России".

"В начале нашей встречи я сказал несколько комплиментарных фраз в адрес российского предпринимательства, и они не пустые. Реально! Уверен, что многие люди и в нашей стране, и я знаю, что многие за рубежом, и простые граждане иностранных государств, и политические деятели, и экономисты, они просто удивлены тем, что происходит в российской экономике", - сказал Путин, подводя итоги встречи.

Он отметил, что говорит это не понаслышке. "Я знаю, так и есть", - заверил он. По словам главы государства, в значительной степени все положительное, что происходит в этой сфере, достигнуто благодаря усилиям предпринимательского сообщества и трудовых коллективов их предприятий. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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