ЦБ опроверг установку требований к первоначальному взносу по ипотеке

Регулятор отметил, что это делают сами банки

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Банк России не устанавливает требования по размеру первоначального взноса по ипотечным кредитам, сообщила пресс-служба регулятора.

"Банк России не устанавливает требования к первоначальному взносу по ипотеке, это делают сами банки", - сказали в пресс-службе, комментируя эти публикации.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что с 1 июня Банк России якобы повысит требование к первоначальному взносу по ипотеке до 20%.

​​​​​Регулятор пояснил, что устанавливает макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Это делается для того, чтобы управлять качеством предоставляемых кредитов и ограничить рискованные практики. "Поэтому с 1 декабря 2022 года мы ввели запретительные надбавки по ипотеке на строящееся жилье с первоначальным взносом менее 10%. С учетом того, что качество выдаваемых ипотек снижается, и разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках жилья увеличился, с 1 мая 2023 года установлены надбавки по остальным ипотечным кредитам, кроме тех, что выданы по госпрограммам не слишком закредитованным заемщикам (показатель их долговой нагрузки, или ПДН, не должен превышать 60%)", - сообщили в ЦБ.