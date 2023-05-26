"Деловая Россия": современные вызовы позволили бизнесу РФ реализовать сильные стороны

Председатель организации Алексей Репик отметил, что отечественный бизнес никогда не был "в тепличных условиях"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Вызовы, с которыми в настоящее время сталкивается отечественный бизнес, позволили предпринимателем проявить стойкость и находчивость, реализовать свои сильные стороны. Такое мнение выразил в пятницу председатель "Деловой России" Алексей Репик.

"Мы действительно удивляем многих наших недоброжелателей не только своей стойкостью и упорством, но и своей находчивостью, своим умением свои сильные стороны реализовывать в части возможности создания качественных товаров, насыщения ими внутреннего рынка, выхода на внешние рынки", - сказал он журналистам после встречи членов организации с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, отечественный бизнес никогда не был "в тепличных условиях". "Мы научились, мы закалились. И в этой части вызовы, которые появились, они очень масштабны, очень серьезные, но это не только никого не испугало, а, что называется, взбодрило, завело", - отметил Репик.