26 мая, 16:38

Силуанов заявил, что регионы слабо пользуются программой инвестиционного налогового вычета

По словам министра финансов, они активнее привлекают бюджетные кредиты

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Регионы слабо выбирают средства, предоставляемые из федерального бюджета по программе инвестиционного налогового вычета, и активнее привлекают бюджетные кредиты. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с "Деловой Россией". Это приводит к росту кредитной нагрузки, которая в ряде регионов уже приблизилась к предельной.

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"Инвестиционный вычет предоставляют субъекты РФ. <...> Две трети этого вычета компенсируются из федерального бюджета. Деньги такие предусматриваются, но выбираются слабо", - сказал Силуанов.

"Субъекты последнее время очень здорово стали закредитовываться. Раньше это были коммерческие кредиты, мы их заменили на бюджетные, а теперь даем больше бюджетных кредитов. Особенно инфраструктурные кредиты, сейчас и на кассовый разрыв. У нас уже долг региональный стал расти, пока еще не критически, но в целом ряде субъектов подбирается к 100% от собственных доходов. А это уже величина предельная по бюджетному законодательству", - отметил Силуанов. 

Теги:
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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