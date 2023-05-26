В Приамурье новый резидент ТОР создаст горно-металлургический кластер

Появление кластера позволит увеличить объемы производства путем вывода на проектную мощность Олекминского рудника

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая. /ТАСС/. Байкало-Амурская горнорудная корпорация" (БАГК), которая является резидентом ТОР "Амурская", создаст в Приамурье горно-металлургический кластер по производству титаномагнетитовых и ильменитовых концентратов, сообщили в пресс-службе регионального агентства по привлечению инвестиций.

"Горно-металлургический кластер по производству титаномагнетитовых и ильменитовых концентратов создаст новый резидент ТОР в Амурской области", - говорится в сообщении. Соглашение об осуществлении деятельности БАГК на ТОР "Амурская" было заключено в рамках российско-китайского экономического форума "Амурэкспо-2023", который проходит в Благовещенске с 26 по 28 мая.

Появление кластера позволит увеличить объемы производства путем вывода на проектную мощность Олекминского рудника. Ежегодно планируется добывать до 2,6 млн тонн товарной руды. От 85% продукции будет экспортироваться в КНР. Восстановление и модернизация комплекса по добыче и переработке титаномагнетитовых руд, который находится в Тындинском муниципальном округе, начнется в 2023 году. Резидент вложит 4,1 млрд рублей и создаст 500 новых рабочих мест.

На ТОР "Амурская" проекты реализуют 43 резидента. 15 предприятий, созданных при господдержке, уже работают, благодаря чему более 6 тыс. местных жителей получили работу. Бизнес вложил в развитие своих проектов на территории области 1,4 трлн рублей.