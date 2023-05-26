ФНС: бизнес на площадке реструктуризации долга получил рассрочку на 670 млрд рублей

По словам главы службы Даниила Егорова, это позволило предпринимателям покрыть кассовый разрыв, продолжить работу и сохранить более 120 тыс. человек персонала

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российские предприниматели с помощью площадки реструктуризации долга получили рассрочку на 670 млрд рублей, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в рамках форума "Стимулы инвестиционной активности малого и среднего бизнеса", который проводится "Опорой России".

"В прошлом году была создана площадка по реструктуризации долга, на которой были собраны все кредиторы 2 тыс. организаций, обратившихся за помощью. 62% из них относились к малому бизнесу. Всего было предоставлено 670 млрд рублей рассрочек, что позволило им покрыть кассовый разрыв, продолжить работу и сохранить более 120 тыс. человек персонала. При этом на сегодня 96 копеек с каждого рубля по наступившим срокам уже поступило в бюджет, то есть погашено 592 млрд рублей. Ни один бизнес после реструктуризации не ушел в банкротство, а значит - это еще больший плюс бюджетам", - сказал Егоров.

По его словам, малый бизнес обеспечивает пятую часть доходов федерального бюджета.