26 мая, 16:36

ФНС: бизнес на площадке реструктуризации долга получил рассрочку на 670 млрд рублей

По словам главы службы Даниила Егорова, это позволило предпринимателям покрыть кассовый разрыв, продолжить работу и сохранить более 120 тыс. человек персонала

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российские предприниматели с помощью площадки реструктуризации долга получили рассрочку на 670 млрд рублей, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в рамках форума "Стимулы инвестиционной активности малого и среднего бизнеса", который проводится "Опорой России".

"В прошлом году была создана площадка по реструктуризации долга, на которой были собраны все кредиторы 2 тыс. организаций, обратившихся за помощью. 62% из них относились к малому бизнесу. Всего было предоставлено 670 млрд рублей рассрочек, что позволило им покрыть кассовый разрыв, продолжить работу и сохранить более 120 тыс. человек персонала. При этом на сегодня 96 копеек с каждого рубля по наступившим срокам уже поступило в бюджет, то есть погашено 592 млрд рублей. Ни один бизнес после реструктуризации не ушел в банкротство, а значит - это еще больший плюс бюджетам", - сказал Егоров.

По его словам, малый бизнес обеспечивает пятую часть доходов федерального бюджета. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация