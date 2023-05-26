ООН заявила о работе на различных направлениях по проблеме экспорта продовольствия РФ

Официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик добавил, что цель этой работы в том, "чтобы как можно больше продовольствия и удобрений было доставлено остро в этом нуждающимся"

ООН, 26 мая. /ТАСС/. ООН продолжает работать по различным направлениям для решения проблем с экспортом российского продовольствия и удобрений.

Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя по просьбе ТАСС заявление МИД России о том, что зерновой сделке придется искать альтернативы, если Россельхозбанк не будет вновь подключен к системе SWIFT.

"Мы пытаемся продвигать вопросы по различным направлениям с общей целью - чтобы как можно больше продовольствия и удобрений было доставлено остро в этом нуждающимся", - сказал он.