Упрощенное законодательство для инвесторов заработает в Башкирии с июля

Она коснется упрощения получения приоритетного инвестпроекта и предоставления земельных участков

СИБАЙ /Башкирия/, 26 мая. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о либерализации инвестиционного законодательства в республике с 1 июля. Она коснется упрощения получения приоритетного инвестпроекта и предоставления земельных участков, сообщил руководитель региона на пленарном заседании Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье-2023".

"Я дал поручение правительству чтобы с 1 июля в республике начали работать новые, более свободные меры инвестиционного законодательства, которые затрагивают две вещи - более легкое получение статуса приоритетного инвестпроекта и упрощенное получение земельного участка для инвестиционной деятельности", - сообщил Хабиров.

По его словам, решение принято в результате тщательного анализа действующего законодательства, в ходе которого выявлен ряд недостатков и проблем. "Например, приходит инвестор, построить завод, и хочет получить статус приоритетного. Мы просим показать его деньги, определенную сумму на счету, по-моему, 10% от суммы проекта. Такого не должно быть, потому что бывает, что на данный момент их нет, но ведется работа по аккумулированию средств, возможно из разных источников", - пояснил Хабиров, добавив, что подробнее об изменениях будет объявлено в начале июня.

Статус приоритетного позволяет инвестору получить налоговые и арендные льготы, субсидии на возмещение части затрат, инвестиционный налоговый вычет.

Пятый Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2023" проходит в Сибае Республики Башкортостан 25-27 мая. Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Башкортостана. На мероприятии обсуждаются вопросы привлечения инвестиций, повышения экспортной активности, развития моногородов и другие.