Пробирная палата поддержала добровольную маркировку экспортных ювелирных изделий

Руководитель палаты Юрий Зубарев пояснил, что в России обязательное клеймение ювелирных изделий нужно для гарантии интересов предпринимателя и потребителя

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Федеральная пробирная палата поддерживает инициативу по переходу на добровольный порядок клеймения ювелирных изделий, предназначенных для экспорта. Об этом заявил руководитель палаты Юрий Зубарев на встрече президента Владимира Путина с членами "Деловой России".

В ходе мероприятия один из участников выразил пожелание профильного бизнеса распространить добровольный порядок клеймения на ювелирные изделия, отправляющиеся на экспорт. Глава государства эту инициативу поддержал.

"Мы поддерживаем в отношении экспорта инициативу с тем, чтобы перейти к договорному порядку клеймения изделий, которые направляются на другие рынки", - сказал Зубарев.

Он пояснил, что в России обязательное клеймение ювелирных изделий нужно для гарантии интересов предпринимателя и потребителя. Это необходимо для того, чтобы потребитель был уверен, что изделие надлежащего качества, и в нем ровно столько драгоценного металла, сколько должно быть.

"Мы абсолютно поддерживаем эту инициативу - добровольный порядок клеймения, тем более что он осуществляется с маркировкой, которая гарантирует точный учет каждого изделия, и это все здесь абсолютно заслуживает поддержки инициативы", - подчеркнул Зубарев.