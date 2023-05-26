МВФ заявил, что ситуация с госдолгом США может создать системные риски в мировой экономике

Республиканцы Палаты представителей Конгресса ведут консультации с помощниками президента Джо Байдена по вопросу повышения потолка госдолга с целью предотвратить возможный дефолт по федеральной задолженности

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Ситуация вокруг повышения потолка госдолга США может привести к появлению системных рисков как для американской, так и для мировой экономики. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении Международного валютного фонда (МВФ) по итогам ежегодного обзора экономики Соединенных Штатов на основании 4-й статьи Устава МВФ.

Сложившаяся ситуация, по мнению фонда, "может создать дополнительные, вполне предотвратимые системные риски для американской и мировой экономики в то время, когда в ней уже фиксируется заметное напряжение".

Республиканцы Палаты представителей Конгресса США ведут консультации с помощниками американского президента Джо Байдена по вопросу повышения потолка госдолга с целью предотвратить возможный дефолт по федеральной задолженности в стране. Конгрессмены требуют от администрации значительных сокращений бюджетных расходов в качестве условия для повышения потолка госдолга.